Санду призвала правительство Молдавии уйти в отставку для проведения выборов

Фото: facebook.com/maia.sandu

Избранный президент Молдавии Майя Санду потребовала от правительства премьер-министра Иона Кику немедленно уйти в отставку для того, чтобы можно было провести досрочные выборы. Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщает ТАСС.

По словам Санду, нынешнее правительство и парламент виноваты в коррупции.

— Это протест граждан, которые хотят перемен, против тех, кто хочет продолжать грабить государство, — отметила она.

Санду рассказала, что действующий президент Игорь Додон пытается удержать власть. Она также отметила, что законы, принятые им, являются угрозой для безопасности государства.

— Они лишают президента возможности бороться с коррупцией. Они ставят под угрозу бюджет страны, — подчеркнула избранный лидер.

На данный момент на площади Великого Национального собрания собралось порядка двух тысяч человек, которые скандируют призывы к отставке правительства и проведению досрочных выборов. Также они поют патриотические песни. Полиция не вмешивается в действия демонстрантов, хотя в Молдавии запрещены массовые мероприятия с участием свыше 50 человек из-за пандемии коронавируса.

Читайте также: Санду назвала нечестным многомиллиардный долг Молдавии за газ перед Россией