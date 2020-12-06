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В МИД РФ обвинили США в поощрении реваншизма из-за позиции о жителях Курил
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В МИД РФ обвинили США в поощрении реваншизма из-за позиции о жителях Курил

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

В МИД России заявили, что Государственный департамент США ставит под сомнение итоги войны, а также поощряет реваншизм. Такую точку зрения российские дипломаты выразили после публикаций в СМИ о том, что при розыгрыше американских грин-карт те, кто родился на южных Курилах, считаются уроженцами Японии.

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что после 1945 года Курильские острова отошли СССР.

— Сегодня госдеп ставит под сомнение итоги Второй мировой войны, поощряет реваншизм, — говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в Twitter.

В ведомстве призвали американских коллег знать «свои границы» и «красные линии».

СПРАВКА «ВМ»

Вопрос о мирном договоре между Россией и Японией остается нерешенным уже более 70 лет. Причина заключается в том, что Япония претендует на Южные Курильские острова — Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. В Токио эти территории называют «северными», поскольку не признают суверенитет РФ над ними.

По словам президента России Владимира Путина, несмотря на претензии Токио, реализация программы развития данного региона будет продолжаться. Российский лидер ранее заявлял о желании заключить мирный договор. Однако сложности в этом направлении, по его мнению, создает американо-японское военное сотрудничество.

Читайте также: Политолог раскрыл причины вмешательства США в спор России и Японии за Курилы

Южные КурилыМИД РФЯпония
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