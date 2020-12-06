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Политолог раскрыл причины вмешательства США в спор России и Японии за Курилы
Фото: pixabay.com

Политолог раскрыл причины вмешательства США в спор России и Японии за Курилы

Рафаэль Залян

Внешняя политика

Позиция США по Курилам абсолютно предсказуема и очевидна, ведь главная миссия этого глубинного государства — унизить, уничтожить Россию и отобрать ее земли. И Вашингтон не будет гнушаться даже самых отвратительных методов достижения этой цели. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщил общественный деятель, политолог Сергей Марков.

По словам специалиста, США уже давно включились в территориальный спор за Курилы между РФ и Японией:

— До того как Вашингтон не совал нос в этот спор, Япония вела себя очень дипломатично, даже, возможно, не желая того, признавала, что Курилы — это Россия. Но стоило США включиться в игру, и Токио сразу же пошло на дерзкий поступок, выпустив дипломатическую «Синюю книгу», в которой указано, что острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, были названы территориями, на которые распространяется суверенитет Японии. При этом отмечалось, что это их земли, которые Россия продолжает оккупировать.

Эксперт отметил, что ранее Япония боялась идти на столь серьезные шаги в контексте ситуации с Курилами. Внезапная жесткость Японии может быть обусловлена лишь одним фактом — к игре присоединились США, которые всегда поддерживали Токио в вопросе четырех северных островов, но боялись делать это публично:

— Дело в том, что японские притязания на Курилы противоречат итогам Второй мировой войны, а США являются одной из победивших сторон. А открытая поддержка Японии для США будет равносильна отрицанию своих же достижений во Второй мировой войне.

Представьте, насколько Вашингтону хочется насолить Москве, что они в качестве тайной третьей стороны включились в этот спор, поступившись своими принципами, сравнив с землей свои достижения во Второй мировой войне.

Марков не исключил шансов, что США продолжат проводить консультативную и военную поддержку Японии. По этой причине Москве стоит ожидать новых провокаций и ударов со стороны Вашингтона.

— Но все стороны прекрасно понимают, что любая попытка захвата Курил обернется для Токио поражением, поскольку мощь армии РФ настолько велика, что им не стоит надеяться на победу даже с новыми гиперзвуковыми ракетами, — заключил собеседник «ВМ».

Ранее США признали жителей России, которые родились на Южных Курилах, уроженцами Японии. Об этом сообщила японская газета Hokkaido Shimbun со ссылкой на правила оформления грин-карт, опубликованных на сайте Госдепартамента.

В материале было сказано, что люди, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, являются японцами.

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Южные КурилыСШАЯпония
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