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Тело семимесячного ребенка с признаками обморожения нашли на улице в Тыве
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Тело семимесячного ребенка с признаками обморожения нашли на улице в Тыве

Юлия Ямпольская

Происшествия

В Кызыле на улице нашли тело семимесячной девочки с признаками обморожения. Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщили в пресс-службе СУ СК Тувы.

Когда обнаружили мать ребенка, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Уточняется, что женщина не смогла рассказать, как ребенок оказался брошенным на холоде.

— Семья состоит на учете как неблагополучная, родители злоупотребляют спиртным, ранее 40-летняя мать девочки была лишена родительских прав по отношению к трем предыдущим детям, — уточнили в пресс-службе.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

На данный момент для установления причины смерти девочки назначена судебно-медицинская экспертиза. Также для дачи надлежащей правовой оценки действиям должностных лиц органов профилактики возбудили уголовное дело о халатности.

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ГСУ СК РФребенокобморожение
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