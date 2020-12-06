Арестованы трое подозреваемых в убийстве семьи в Волоколамске

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Трех подозреваемых в убийстве семьи из трех человек арестовали в подмосковном Волоколамске. Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

Уточняется, что с участием подозреваемых проведен ряд следственных действий, в том числе проверки показаний на месте. Они подробно показали и рассказали, каким образом совершили преступление.

Ранее сообщалось, что по факту убийства супружеской пары и их несовершеннолетней дочери было возбуждено уголовное дело. Как уточнили в СК, семья не выходила на связь в течение нескольких дней после того, как отправилась из Москвы в Волоколамск, где находилась их дача. В заброшенном сгоревшем доме нашли фрагменты тел трех человек — супружеской пары и их 16-летней дочери.

Позже в ведомстве добавили, что у семьи был давний конфликт с соседями. В пресс-службе главного управления МВД России по Московской области рассказали, что по подозрению в тройном убийстве задержан мужчина.

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