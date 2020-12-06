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Полиция выяснит обстоятельства конфликта в столичной кальянной
Фото: depositphotos.com

Полиция выяснит обстоятельства конфликта в столичной кальянной

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Спартаковская площадь Карта всех событий

Полиция выяснит обстоятельства конфликта между журналистами и сотрудниками кальянной в столице. Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщили в пресс-службе МВД России по Москве.

Отмечается, что 5 декабря журналисты одного из телеканалов заявили в полицию о противоправных действиях со стороны сотрудников кальянной на Спартаковской площади. Корреспондент телеканала «Россия 1» Александра Афанасьева заявила, что ее полтора часа держали в заведении сотрудники заведения, где она снимала репортаж о нарушении мер профилактики распространения коронавирусной инфекции. По ее словам, администратор кальянной пыталась отобрать у журналистки телефон. Девушка написала заявление в полицию, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе МВД рассказали, что заявление зарегистрировано в установленном законом порядке. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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