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Россиянам объяснили, нужно ли выключать роутер ночью
Фото: freepik.com

Россиянам объяснили, нужно ли выключать роутер ночью

Кирилл Николаев

Общество

Специалисты по безопасности развеяли популярный миф о необходимости выключать Wi-Fi-роутер на ночь. Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщает «Российская газета».

Директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» в одной из компаний Олег Седов заявил, что если бы точки раздачи Wi-Fi атаковали люди, то тогда был бы смысл отключать роутер на ночь. По его словам, атаки совершают роботы, а у них нет разделения на день и ночь. Седов призвал людей соблюдать простые правила кибергигиены, а также поддерживать безопасность своих устройств и приложений.

Об отсутствии необходимости выключать роутер на ночь рассказал еще один специалист по безопасности Луис Корронс. По его словам, для взлома Wi-Fi злоумышленнику необходимо находиться в зоне действия Сети. Для безопасности эксперт посоветовал поменять стандартное имя и пароль в настройках роутера, особенно, если он куплен у другого человека. Еще одним способом обезопасить себя от взлома является включенное шифрование WPA2 или WPA3. Кроме того, нужно отключить беспроводное или удаленное администрирование, которое может позволить хакеру войти в настройки роутера.

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