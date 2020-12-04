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Названа лучшая мобильная игра 2020 года
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Названа лучшая мобильная игра 2020 года

Юлия Курганова

Технологии

Игру в жанре Action/RPG с открытым миром Genshin Impact признали самой лучшей мобильной игрой 2020 года. Такие данные приводят Google Play и App Store.

Apple признала эту игру лучшим тайтлом для iPhone. Также данное приложение оценили члены жюри и в Android, они согласились с коллегами.

Genshin Impact выполнена в аниме-стилистике приключенческая ролевая игра, в которой нужно исследовать волшебный мир, сражаясь с врагами и разгадывая головоломки. Сама игра бесплатна, монетизируется она за счет встроенных покупок.

— Лучшая игра года — та, что превзошла ожидания и покорила нас захватывающим сюжетом и легким в освоении геймплеем, — сказано в сообщении редакции сервиса.

Отмечается, что пользователи Google Play лучшей игрой года назвали «Мой Говорящий Том: Друзья». Лучшей соревновательной игрой стала Brawlhalla, инди-игрой — Cookies Must Die, казуальной игрой — «Disney: Холодные приключения», сообщает издание Lenta.ru.

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