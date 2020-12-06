Летучую мышь поймали в квартире на юге Москвы

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Россия, Москва, Южный административный округ, район Чертаново Северное Карта всех событий

Спасатели поймали летучую мышь, которая залетела в квартиру в районе Чертаново Северное. Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Летучая мышь залетела в квартиру на 31-м этаже. Специалисты «СпасРезерва» аккуратно забрали животное со шторы под потолком. Летучую мышь передали сотрудникам Московского зоопарка.

Животное перезимует в центре реабилитации рукокрылых. С наступлением весны летучая мышь полетит на волю, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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