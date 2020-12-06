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В Мосприроде объяснили, как жители столицы могут стать эковолонтерами
Фото: Екатерина Якель, «Вечерняя Москва»

В Мосприроде объяснили, как жители столицы могут стать эковолонтерами

Юлия Ямпольская

Город

Специалисты Мосприроды рассказали, как стать добровольцем и принять участие в экологических проектах столицы. Отмечается, что половина жителей Москвы являются эковолонтерами и хотя бы раз в год помогают природе.

Так, в январе можно присоединиться к учету водоплавающих птиц «Серая шейка», а весной принять участие в «Кубке по спортивной орнитологии».

Волонтерам нужно будет искать и фотографировать животных и птиц, в том числе и тех, которые занесены в Красную книгу Москвы. Снимки и геолокацию надо передать сотрудникам природной территории.

В 2020 году Мосприрода вместе с волонтерами провела свыше 200 учетов животных и растений. Волонтеры помогли подсчитать, что на природных территориях города остались зимовать примерно 10 тысяч водоплавающих птиц, а в осенний период можно заметить порядка 2700 пернатых — 54 вида, в том числе 18 краснокнижных.

Осенью добровольцы помогают птицам и мелким зверушкам подготовиться к зиме, а весной, наоборот, оправиться от нее. В это время в столице проходят акции «Птица-синица», «Листопад добрых дел», «Здравствуйте, птицы!».

Горожане таким образом могут помочь пернатым, делая искусственные гнездовья и кормушки для мелких и крупных птиц.

В Мосприроде объяснили, как жители столицы могут стать эковолонтерамиФото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В этом году на природных территориях Москвы появилось множество новых искусственных гнездовий.

Уточняется, что птиц и зверьков зимой необходимо подкаливать. Во время акций «Птица-синица», «Листопад добрых дел» и «Покормите птиц зимой» жители насыпают в кормушки собранные осенью желуди — для соек и дятлов, а для снегирей — рябину и боярышник, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также москвичей может заинтересовать экоакция «Сытый заяц», участники которой помогают зверькам пережить зиму. Как только становится холодно и наступают морозы, волонтеры мастерят деревянные кормушки для зайцев и подкармливают этих зверьков сеном и овсом.

Читайте также: Москвичам рассказали, какие краснокнижные животные встречались в столице в 2020 году

МосприродаМоскваволонтеры
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