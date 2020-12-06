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Вертолет с восемью пассажирами совершил вынужденную посадку в Югре
Фото: youtube/Planespotter1

Вертолет с восемью пассажирами совершил вынужденную посадку в Югре

Кирилл Николаев

Транспорт

Вертолет Ми-8, выполнявший рейс Нягань — Березово по заданию санитарной авиации, был вынужден вернуться в пункт вылета из-за неисправности двигателя. Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщили в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что на борту находились три члена экипажа и восемь пассажиров. Посадка прошла в штатном режиме.

Сургутская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

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