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МЧС РФ направило в Карабах спецборт с кинологами, связистами и психологами
Фото: mil.ru / Министерство обороны Российской Федерации

МЧС РФ направило в Карабах спецборт с кинологами, связистами и психологами

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

МЧС России направило в Нагорный Карабах спецборт со спасателями, среди которых кинологи, горноспасатели, связисты и психологи. Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что весь состав специалистов прошел тестирование на отсутствие коронавирусной инфекции.

— 6 декабря из Москвы вылетел спецборт Ил-76 МЧС России со спасателями. Сводная группировка сформирована из кинологов, пиротехников и горноспасателей центра «Лидер», связистов Рузского ЦОПУ, специалистов Ногинского спасательного центра, а также психологов, — рассказали в пресс-службе.

Также стало известно, что самолетом доставят три пассажирских автобуса, необходимую технику и оборудование.

Видео: Telegram-канал «РИА Новости»

Группировка ведомства продолжает оказывать гуманитарную помощь населению. В субботу, 5 декабря, сотрудники принимали участие в доставке мебели на склады Степанакерта для жителей населенных пунктов, которые пострадали.

Также примерно 300 детей участвовали в уроках безопасности, организованных специалистами МЧС России в школах Степанакерта. Ученики получили знания и навыки оказания первой помощи.

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МЧСспасателиНагорный Карабах
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