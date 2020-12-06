Народный календарь. Как 7 декабря узнать, выйдешь ли замуж в следующем году

В народном календаре 7 декабря назван в честь великомученицы Екатерины Александрийской. С этого дня открывалась санная дорога, дети катались на санках, а те, кто постарше – на санях. На Екатерину Санницу холостые девушки и парни присматривались друг к другу, чтобы сыграть свадьбу после Рождества Христова.

Вечером этого дня девушки, мечтавшие выйти замуж, гадали на суженого. Они сажали в кадки и ставили в воду молодые ветви вишни. Если к Новому году или Рождеству ветка расцветала, то в следующем году девушка выйдет замуж.

Парни в этот день устраивали гонки на санях, скатываясь со склонов. Люди катались на повозках и веселились.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Как 7 декабря узнать, выйдешь ли замуж в следующем году

Приметы погоды обещали холодную зиму, если 7 декабря стоит ясная погода. Если на небе видны звезды, то скоро пойдет снег.

7 декабря отмечается Международный день гражданской авиации, День инженерно-авиационной службы ВКС России.

251 год назад императрица Екатерина II учредила «Военный орден Святого великомученика и Победоносца Георгия». 288 лет назад английский актер Джон Рич на площади Ковент-Гарден открыл одноименный театр.

В этот день родились ученый-хирург Александр Бакулев, советский государственный и партийный деятель Екатерина Фурцева, музыкант Сергей Мазаев, певец Рома Зверь.

Именины отмечают Порфирий, Марк, Митрофан, Александр, Иван, Евгений, Михаил, Екатерина, Алексей, Григорий.

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