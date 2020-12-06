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Мертвых тюленей обнаружили на побережье Каспийского моря
Фото: pixabay.com/ru

Мертвых тюленей обнаружили на побережье Каспийского моря

Кирилл Николаев

Животные

На побережье Каспийского моря нашли 17 мертвых тюленей. Выясняется причина их гибели. Об этом в воскресенье, 6 декабря, рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Дагестана Азамат Гусейнбеков.

Мертвых животных на побережье между Махачкалой и Каспийском обнаружил заслуженный спасатель России Зиявдин Никомагомедов. Есть вероятность, что они пролежали там не один день. Никомагомедов отметил, что вода в море в эти дни очень грязная, сообщает РИА Новости.

Общественный деятель Заур Гапизов заявил, что причиной гибели животных могли стать китайские мелкоячеистые браконьерские сети и попадание неочищенных сточных вод в Каспийское море.

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