Атмосферное давление в Москве приблизилось к рекордным показателям
Атмосферное давление в Москве приблизилось к рекордным значениям. Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщает РЕН ТВ.
По данным синоптиков, атмосферное давление в столице 6 декабря составило 767,7 миллиметра ртутного столба. Давление будет расти и на следующей неделе.
Предыдущий рекорд для 6 декабря был достигнут в 2002 году. Тогда он составил 768 миллиметров ртутного столба.
Синоптики предупредили, что подобные показатели являются неблагоприятными для метеозависимых людей. Им посоветовали избегать физических нагрузок.
Читайте также: Минувшая ночь в Москве и Подмосковье стала самой холодной с начала зимы