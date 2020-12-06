Атмосферное давление в Москве приблизилось к рекордным показателям

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Атмосферное давление в Москве приблизилось к рекордным значениям. Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщает РЕН ТВ.

По данным синоптиков, атмосферное давление в столице 6 декабря составило 767,7 миллиметра ртутного столба. Давление будет расти и на следующей неделе.

Предыдущий рекорд для 6 декабря был достигнут в 2002 году. Тогда он составил 768 миллиметров ртутного столба.

Синоптики предупредили, что подобные показатели являются неблагоприятными для метеозависимых людей. Им посоветовали избегать физических нагрузок.

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