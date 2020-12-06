СМИ: Более 40 тысяч индеек уничтожили в Англии из-за вспышки птичьего гриппа

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Свыше 40 тысяч индеек пришлось уничтожить в Англии из-за вспышки птичьего гриппа. Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщает газета The Sun.

Вспышка птичьего гриппа высокопатогенного штамма H5N8 возникла на птицеферме в графстве Норфолк на востоке Англии. В результате были уничтожены 30 тысяч индеек. Еще более десяти тысяч птиц пришлось уничтожить неделю назад на птицеферме в Северном Йоркшире.

С начала ноября в Англии выявлено семь вспышек птичьего гриппа H5N8 и одна вспышка заболевания, вызываемого низкопатогенным штаммом гриппа H5N1. Ветеринарные службы Великобритании заявили, что, несмотря на распространение инфекции на птицефермах, угроза здоровью людей находится на низком уровне. С 14 декабря в Соединенном Королевстве начнут действовать более строгие требования к предприятиям, которые занимаются разведением домашней птицы.

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