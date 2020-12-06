Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СМИ: Более 40 тысяч индеек уничтожили в Англии из-за вспышки птичьего гриппа
Фото: https://pixabay.com/ru

СМИ: Более 40 тысяч индеек уничтожили в Англии из-за вспышки птичьего гриппа

Кирилл Николаев

Животные

Свыше 40 тысяч индеек пришлось уничтожить в Англии из-за вспышки птичьего гриппа. Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщает газета The Sun.

Вспышка птичьего гриппа высокопатогенного штамма H5N8 возникла на птицеферме в графстве Норфолк на востоке Англии. В результате были уничтожены 30 тысяч индеек. Еще более десяти тысяч птиц пришлось уничтожить неделю назад на птицеферме в Северном Йоркшире.

С начала ноября в Англии выявлено семь вспышек птичьего гриппа H5N8 и одна вспышка заболевания, вызываемого низкопатогенным штаммом гриппа H5N1. Ветеринарные службы Великобритании заявили, что, несмотря на распространение инфекции на птицефермах, угроза здоровью людей находится на низком уровне. С 14 декабря в Соединенном Королевстве начнут действовать более строгие требования к предприятиям, которые занимаются разведением домашней птицы.

Читайте также: Мертвых тюленей обнаружили на побережье Каспийского моря

гриппАнглиямясо индейки
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жизнь за лайки, смерть за лайки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Отчего устала королева

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Будут пороть: как Америка накажет Эрдогана

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

За что я люблю Чубайса

Олег Сыров
Олег Сыров

Опасайтесь писем из прошлого

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Добро пожаловать в AD

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Чем полезны испытания

Все мнения
О проекте