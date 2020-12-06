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Московское «Динамо» обыграло тульский «Арсенал» в матче 17-го тура РПЛ
Фото: twitter.com /ФК«Арсенал»

Московское «Динамо» обыграло тульский «Арсенал» в матче 17-го тура РПЛ

Кирилл Николаев

Спорт

Столичное «Динамо» обыграло тульский «Арсенал» в матче 17-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве в воскресенье, 6 декабря, и завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч в составе бело-голубых забил полузащитник Даниил Фомин.

«Динамо» с 30 очками поднялось на четвертое место в турнирной таблице. «Арсенал» находится на тринадцатой позиции с 14 баллами.

В следующем туре столичная команда сыграет с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Игра состоится 12 декабря.

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