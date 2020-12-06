Один человек погиб и двое пострадали после ДТП в Подмосковье

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Балашихе. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в воскресенье, 6 декабря, на проспекте Ленина. Здесь столкнулись три автомобиля. Одна из машин перевернулась. О причинах аварии не сообщается.

На месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД Подмосковья и врачи скорой помощи. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

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