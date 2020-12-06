Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Один человек погиб и двое пострадали после ДТП в Подмосковье
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Один человек погиб и двое пострадали после ДТП в Подмосковье

Кирилл Николаев

Камран Гасанов

Происшествия

Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Балашихе. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в воскресенье, 6 декабря, на проспекте Ленина. Здесь столкнулись три автомобиля. Одна из машин перевернулась. О причинах аварии не сообщается.

На месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД Подмосковья и врачи скорой помощи. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Читайте также: Машина скорой помощи перевернулась после ДТП в Москве

Московская областьДТПМВД
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жизнь за лайки, смерть за лайки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Отчего устала королева

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Будут пороть: как Америка накажет Эрдогана

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

За что я люблю Чубайса

Олег Сыров
Олег Сыров

Опасайтесь писем из прошлого

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Добро пожаловать в AD

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Чем полезны испытания

Все мнения
О проекте