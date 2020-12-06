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Машина скорой помощи перевернулась после ДТП в Москве
Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Машина скорой помощи перевернулась после ДТП в Москве

Рафаэль Залян

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, проспект Мира, 109 Карта всех событий

Машина скорой помощи опрокинулась после cтолкновения с иномаркой на северо-востоке столицы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказали в пресс-службе столичного управления МВД России.

Инцидент произошел в воскресенье, 6 декабря, в 15:45 по московскому времени на перекрестке дублера проспекта Мира и Звездного бульвара, около дома 109 по проспекту Мира. В результате аварии машина скорой помощи перевернулась. По предварительным данным, пострадали два фельдшера.

Водителей попросили выбирать пути объезда участка, где произошло ДТП.

Видео: Агентство городских новостей «Москва»

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