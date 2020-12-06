Машина скорой помощи перевернулась после ДТП в Москве
Машина скорой помощи опрокинулась после cтолкновения с иномаркой на северо-востоке столицы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказали в пресс-службе столичного управления МВД России.
Инцидент произошел в воскресенье, 6 декабря, в 15:45 по московскому времени на перекрестке дублера проспекта Мира и Звездного бульвара, около дома 109 по проспекту Мира. В результате аварии машина скорой помощи перевернулась. По предварительным данным, пострадали два фельдшера.
В 15.45 на перекрестке дублера Проспекта Мира и Звёздного бульвара, около дома 109 по Пр-ту Мира, произошло столкновение автомобилей Скорой помощи и Лексус RX. После столкновения а/м скорой помощи опрокинулся. По предварительным данным пострадали два фельдшера а/м скорой помощи.— Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) December 6, 2020
Водителей попросили выбирать пути объезда участка, где произошло ДТП.
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