ЦСКА сыграл вничью с «Химками» в матче 17-го тура РПЛ

Фото: twitter.com / ФК«Химки»

Столичный ЦСКА сыграл вничью с подмосковными «Химками» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве в воскресенье, 6 декабря, и завершилась со счетом 2:2.

Счет в матче открыл хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Во втором тайме «Химки» ответили голами Ильи Кухарчука и Резиуана Мирзова. Красно-синие сумели сравнять счет, отличился нападающий Илья Шкурин.

ЦСКА с 33 очками находится на третьей позиции в турнирной таблице. «Химки» с 19 баллами расположились на 12-й позиции.

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