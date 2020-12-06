Два автомобиля столкнулись на востоке Москвы
Россия, Москва, улица Красный Казанец Карта всех событий
Два автомобиля столкнулись на востоке столицы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.
Инцидент произошел на улице Красный Казанец, в районе дома 4. По информации ГИБДД, в результате ДТП есть один пострадавший.
Состояние других участников ДТП уточняется. Информация о пострадавших может быть не окончательной.
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