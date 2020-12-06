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Два автомобиля столкнулись на востоке Москвы
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Два автомобиля столкнулись на востоке Москвы

Кирилл Николаев

Камран Гасанов

Происшествия
Россия, Москва, улица Красный Казанец Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на востоке столицы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

Инцидент произошел на улице Красный Казанец, в районе дома 4. По информации ГИБДД, в результате ДТП есть один пострадавший.

Состояние других участников ДТП уточняется. Информация о пострадавших может быть не окончательной.

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