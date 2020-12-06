Москвички признаны лучшими исполнительницами романсов на конкурсе «Романсиада-2020»

Фото: Пресс-служба Государственного Кремлевского Дворца

В Зале церковных соборов храма Христа Спасителя в 24-й раз прошел финал Международного конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада-2020».

Жюри конкурса возглавил солист Большого театра, народный артист России Юрий Веденеев. Экспертам пришлось оценить исполнительское мастерство 12 финалистов. В их числе были как россияне, так и музыканты из Армении, Киргизии и Узбекистана.

В итоге первое место поделили участницы из Москвы — студентка первого курса ГИТИСа Алина Виленкина и студентка Российской академии музыки имени Гнесиных Василиса Шаплыко. Призы победительницам вручили народные артисты России Аристарх Ливанов и Светлана Варгузова. Неизменный председатель попечительского совета конкурса писатель Юрий Поляков посвятил лучшим финалистам экспромты.

— Состязание показало, что у нас в России достаточно много талантливой молодежи, — рассказывает художественный руководитель конкурса «Романсиада-2020», заслуженный деятель искусств России Галина Преображенская. — Всех финалистов уже можно смело включать для участия в театральные и музыкальные проекты.

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