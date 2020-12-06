Столичные моржи открыли сезон массовым заплывом

Любительница зимнего плавания Мария Маэле радуется открытию нового сезона под лучами декабрьского солнца / Фото: Анна Малакмадзе, «Вечерняя Москва»

В воскресенье, 6 декабря, в Клубе моржей Серебряного Бора открыли 61-й сезон зимнего плавания. На мероприятие съехались представители 12 клубов Москвы.

Мороз и солнце — идеальная погода для купания, по мнению столичных моржей. В их излюбленном месте, на Бездонном озере в парке Серебряный Бор, времена года будто смешались: люди в купальниках и плавках, уже готовые к погружению, соседствуют с тепло одетыми, ждущими своей очереди.

— Поклубно на ступеньки становись! — командует Сергей Максимов. Его стаж моржевания — 50 лет. Он один из старейших и самых уважаемых столичных любителей зимнего плавания.

После приветственных речей и криков «ура!» моржи отправляются в прорубь — по одному-двое, под чутким присмотром спасателей.

Среди смельчаков есть и дети. Сыну участницы клуба моржей Елены Фрольцовой Артему — всего четыре года. Сегодня он впервые окунулся в ледяной водоем.

— Готовила его перед первым погружением, показывала все, — говорит Елена. — Знаете, для меня самой каждый раз как первый, но когда выходишь на берег после купания, состояние такое, будто заново родилась. Дух крепок, жить хочется, все хорошо в мире становится сразу! Те, кто уже искупался, греются в домике, пьют чай из самовара. Видно, что сообщество моржей в столице дружное. Там и тут слышны радостные возгласы: встречаются старые друзья. Впрочем, для многих это не просто хобби и поиск единомышленников, но и спорт. 77-летняя Нина Ермилова, руководитель клуба «Русская удаль», показывает мне свою двухсотую по счету медаль.

Эта хрупкая, на первый взгляд, женщина моржеванием занялась, когда ей было под 60, и не раз побеждала на международных соревнованиях. Кроме того, она участвует в научно-исследовательских заплывах: ученые изучают гипотермию — особенности пребывания человека в ледяной воде.

— Главное, что я обрела благодаря моржеванию, — здоровье, — рассказывает она. Как говорят бывалые моржи, купаются они круглый год. Тем не менее официальное открытие сезона — это всегда праздник с особой атмосферой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Замыслов, руководитель Клуба моржей Серебряного Бора, призер кубка мира по холодовому плаванию:

— Наша философия — здоровый образ жизни, позитивное к ней отношение. Научиться плавать в холодной и ледяной воде может, по моему мнению, любой человек, все зависит от индивидуального внутреннего состояния. Главное, чтобы все делалось в удовольствие. Не стоит нырять в это увлечение сразу, с головой, нужно начинать с малого, чтобы освоиться, и постепенно увеличивать нагрузки, наращивать время пребывания в проруби.

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