Большинство машин остаются на московских спецстоянках не дольше дня

Водитель автоэвакуатора Сергей Петров привез эвакуированную машину на специализированную стоянку ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

С начала осени на спецстоянки «Московского паркинга» эвакуировали порядка 14,4 тысячи автомобилей премиальных марок. Накануне выходных об этом рассказала специалист Дирекции стратегического развития ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» Татьяна Медовская.

Она отметила, что водители эвакуаторов внимательно и профессионально относятся к перемещению любого транспортного средства вне зависимости от его класса.

— Для крупногабаритных автомобилей используются специальные большегрузные эвакуаторы. Все автомобили, перемещаемые эвакуаторами «Московского паркинга», застрахованы, — подчеркнула Татьяна Медовская.

Специалист добавила, что все водители эвакуаторов и технические работники имеют специализированное образование и высокую квалификацию в своем деле, и автомобили, которые находятся на спецстоянке Моспаркинга, возвращаются владельцам в целости и сохранности.

Но чаще всего на стоянке имущество автолюбителей надолго не задерживается: 91 процент владельцев эвакуированных легковушек забирают их в тот же день.

— Первые сутки хранения машины на спецстоянке автомобилисты не оплачивают, — напомнила Татьяна Медовская.

Все эвакуированные автомобили были припаркованы с нарушениями Правил дорожного движения: на тротуарах, пешеходных переходах, местах для инвалидов без соответствующего разрешения и так далее. Решения о перемещении авто принимают инспекторы МАДИ или ГИБДД.

КСТАТИ

Узнать об эвакуации автомобиля можно через столичные порталы mos.ru, «Московский паркинг», «Московский транспорт», «Единый транспортный портал», а также в мобильном приложении «Парковки Москвы». К слову, в приложении можно просматривать и оплачивать штрафы, менять данные парковочной сессии и многое другое.

Читайте также: Столичные моржи открыли сезон массовым заплывом