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В Госдуме предложили создать в России ясли-сады при университетах
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Госдуме предложили создать в России ясли-сады при университетах

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Депутат государственной думы Иван Сухарев предложил организовать ясли-сады при университетах, в которых могли бы оставаться дети студентов. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя главы Минобрнауки в понедельник, 7 декабря.

В своем письме депутат назвал похвальным стремление молодых людей создать семью в студенчестве. Однако, отметил Сухарев, часто в молодых семьях появление детей может поставить родителей-студентов в трудное положение.

В ряде университетов есть специальные детские сады, услугами которых могут пользоваться не только преподаватели, но и студенты. Но в большинстве высших учебных заведений таких альтернатив нет.

— В связи с этим прошу вас оценить возможность организации яслей-садов при государственных высших учебных заведениях, которыми на безвозмездной основе могли бы пользоваться студенты, получающие высшее образование по очной форме обучения, — говорится в обращении.

При этом Иван Сухарев уточнил, что пользоваться такой услугой нужно разрешить и студентам, что обучаются за счет госбюджета, и тем, кто обучается на коммерческой основе.

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Госдумароссийские студентыдетский сад
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