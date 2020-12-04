В Госдуме назвали постыдной позицию США по принадлежности Крыма

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Депутат Государственной думы Российской Федерации от Крымского региона Михаил Шеремет назвал постыдной позицию властей США, которые отказываются признавать российскую принадлежность Крыма.

— После проведения позорных президентских выборов в США, которые по уровню манипуляций никак не назовешь демократическими, им стоит постыдиться подобных заявлений в отношении Крыма, — цитирует Шеремета РИА Новости.

По его словам, Крымский референдум стал эталоном демократического выбора и волеизъявления народа. Россия не допустит вмешательства США в свою внутреннюю политику.

Ранее заместитель госсекретаря США Стивен Биган заявил, что власти Штатов никогда не признают присоединение Крыма к России. По его словам, действия России на Украине нарушают международное право. Представитель Госдепа добавил, что на Украине также продолжается «агрессия» со стороны РФ.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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