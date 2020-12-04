Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В Госдуме назвали постыдной позицию США по принадлежности Крыма
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В Госдуме назвали постыдной позицию США по принадлежности Крыма

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Депутат Государственной думы Российской Федерации от Крымского региона Михаил Шеремет назвал постыдной позицию властей США, которые отказываются признавать российскую принадлежность Крыма.

— После проведения позорных президентских выборов в США, которые по уровню манипуляций никак не назовешь демократическими, им стоит постыдиться подобных заявлений в отношении Крыма, — цитирует Шеремета РИА Новости.

По его словам, Крымский референдум стал эталоном демократического выбора и волеизъявления народа. Россия не допустит вмешательства США в свою внутреннюю политику.

Ранее заместитель госсекретаря США Стивен Биган заявил, что власти Штатов никогда не признают присоединение Крыма к России. По его словам, действия России на Украине нарушают международное право. Представитель Госдепа добавил, что на Украине также продолжается «агрессия» со стороны РФ.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

Читайте также: Песков заявил о серьезных разногласиях между Россией и Турцией из-за Крыма

КрымРоссияСША
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Добро пожаловать в AD

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как важно слушать тишину

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Почему мы так кисло нынче живем

Никита Масленников
Никита Масленников

Только без паники: 90-х больше не случится

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Мы здесь белые — одни

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Абсурд — лучший способ борьбы с ковидом

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будут ли на Марсе яблони цвести

Все мнения
О проекте