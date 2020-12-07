Более 15 тысяч заявок подали москвичи на стажировку в Правительство столицы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На оплачиваемую стажировку в Правительство Москвы приняли 200 человек. Среди них выпускники и студенты вузов России, обучение которых подходит к концу. Они будут работать в столичных органах власти в течение полугода.

Как отметила начальник Управления государственной службы и кадров Правительства Москвы Павел Малыхин, стажировка является отличной возможностью для студентов получить профессиональный опыт.

— Чем старательнее и инициативнее человек, тем больше у него шансов получить предложения о работе по итогам стажировки. Трудоустройство мотивированных и подготовленных молодых людей — это главная цель программы стажировки. Около 60 процентов выпускников прошлых лет стали сотрудниками органов власти и организаций Правительства Москвы, — цитирует Малыхина официальный сайт мэра столицы.

В 2020 году было подано рекордное количество заявок — свыше 15 тысяч кандидатов захотели начать карьеру в Правительстве Москвы. По итогам многоуровневого отбора 200 человек, показавших лучшие результаты, стали работать в столичных органах исполнительной власти.

Половину из них была выбрали благодаря образовательному проекту «Летняя карьерная школа». Это двухнедельный интенсив, в течение которого студенты и выпускники знакомились с Правительством Москвы и его проектами, развивали личностные и профессиональные навыки, смотрели видеоэкскурсии, посвященные потенциальным местам стажировки, знакомились с руководителями проектов.

Первые 100 стажеров начали работу 6 октября. Их стажировка закончится 16 апреля. Также еще для 100 человек она продлится с 8 декабря 2020 по 18 июня 2021 года.

Участникам проекта предлагают выбрать одно из шести направлений, среди которых «Медийный город», «Социальный город», «Комфортная городская среда», «Правовое пространство», «Городская экономика», «HR-город». Если во время прохождения стажировки участники понимают, что круг интересов поменялся, они могут изменить профессиональное направление.

Самыми популярными площадками среди участников программы стажировки являются Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы, Агентство инноваций Москвы, Главное контрольное управление города Москвы, Аппарат Мэра и Правительства Москвы, Департамент городского имущества города Москвы.

Программа стажировки оплачиваемая. Зарплата зависит от графика работы. Так, например, 23 тысячи рублей получают студенты, которые посвящают практике 20 часов в неделю. А 40 тысяч рублей имеют стажеры за полную 40-часовую рабочую неделю.

Рейтинг сотрудников формируются в зависимости от того, как они себя проявят. Участники, у которых к окончанию стажировки будут высокие показатели, а также диплом о высшем образовании, смогут попасть в кадровый резерв Правительства Москвы.

Читайте также: Москвичи смогут узнать об актуальных вакансиях правительства столицы в Telegram-канале