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Рогозин предложил поучаствовать в создании облика новой орбитальной станции
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Рогозин предложил поучаствовать в создании облика новой орбитальной станции

Виктория Родимкина

Технологии

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин попросил своих подписчиков в соцсетях поделиться предложениями по облику новой орбитальной станции.

Он объяснил, что госкорпорация начала прорабатывать внешний облик станции, которая сменит Международную космическую станцию (МКС). По словам Рогозина, она будет «многофункциональной, своеобразным заправочно-, ремонтно-, сборочным комплексом-платформой».

— Хотел бы провести с вашей помощью «общественно-экспертный научно-технический совет». Жду от вас компетентных предложений по составу служебных модулей и облику станции, высоте, форме и наклонении ее орбиты, — написал глава Роскосмоса на странице в Facebook.

Он уточнил, что предложения могут включать варианты, предполагающие, что станция посещаемая или постоянно обитаема, национальная или с международным участием.

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Дмитрий Рогозинвыход на орбитукосмос
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