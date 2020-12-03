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Спутники связи «Гонец-М» успешно вывели на орбиту
Фото: twitter.com / Официальный аккаунт РОГОЗИН

Спутники связи «Гонец-М» успешно вывели на орбиту

Юлия Ямпольская

Общество

Служебная платформа «ЭРА-1», а также блок космических аппаратов спутниковой связи «Гонец-М» были выведены на расчетные орбиты ракетой-носителем среднего класса «Союз-2.1б». Об этом в четверг, 3 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Также глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что все три спутника связи «Гонец-М» были взяты на управление.

Ранее сообщили, что ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» в запланированное время вывела на расчетную орбиту навигационный космический аппарат «Глонасс-К».

Напомним, ракета «Союз» со спутником «Глонасс-К» стартовала с космодрома Плесецк 25 октября.

Читайте также: Спутник связи «Глонасс-К» вернулся к работе в полном объеме

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