Спутники связи «Гонец-М» успешно вывели на орбиту

Фото: twitter.com / Официальный аккаунт РОГОЗИН

Служебная платформа «ЭРА-1», а также блок космических аппаратов спутниковой связи «Гонец-М» были выведены на расчетные орбиты ракетой-носителем среднего класса «Союз-2.1б». Об этом в четверг, 3 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Также глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что все три спутника связи «Гонец-М» были взяты на управление.

Ранее сообщили, что ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» в запланированное время вывела на расчетную орбиту навигационный космический аппарат «Глонасс-К».

Напомним, ракета «Союз» со спутником «Глонасс-К» стартовала с космодрома Плесецк 25 октября.

Читайте также: Спутник связи «Глонасс-К» вернулся к работе в полном объеме