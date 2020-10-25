«Союз» со спутником ГЛОНАСС успешно стартовал с космодрома Плесецк
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-К» успешно стартовала с космодрома Плесецк вечером 25 октября.
Как рассказали в Министерстве обороны, предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки контролировали запуск и полет.
В настоящее время ракета-носитель взята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра Воздушно-космических сил, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что «Союз» с новым экипажем отправился с Байконура к МКС утром 14 октября и установил новый рекорд по скорости полета к станции.
Читайте также: Спутник связи «Глонасс-К» вернулся к работе в полном объеме