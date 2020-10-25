«Союз» со спутником ГЛОНАСС успешно стартовал с космодрома Плесецк

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-К» успешно стартовала с космодрома Плесецк вечером 25 октября.

Как рассказали в Министерстве обороны, предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки контролировали запуск и полет.

В настоящее время ракета-носитель взята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра Воздушно-космических сил, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что «Союз» с новым экипажем отправился с Байконура к МКС утром 14 октября и установил новый рекорд по скорости полета к станции.

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