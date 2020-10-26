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Спутник «Глонасс-К» успешно выведен на орбиту
Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ

Спутник «Глонасс-К» успешно выведен на орбиту

Татьяна Плотникова

Общество

Разгонный блок «Фрегат» успешно вывел на орбиту спутник «Глонасс-К», рассказали в Министерстве обороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» в запланированное время вывела на расчетную орбиту навигационный космический аппарат «Глонасс-К», все прошло в штатном режиме.

К настоящему времени численность спутников «Глонасс» достигла 27, при этом 24 используются по назначению, один находится на этапе летных испытаний, еще по одному — в резерве и на техническом обслуживании, сообщает ТАСС.

Напомним, ракета «Союз» со спутником «Глонасс-К» стартовала с космодрома Плесецк 25 октября.

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Минобороны РФвыведение спутника на орбитуГЛОНАСС
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