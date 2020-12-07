Пятидесятиградусный мороз зафиксировали в российском регионе

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Температура воздуха до 50 градусов ниже нуля была зафиксирована в Оймяконском районе Якутии. Об этом сообщило республиканское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Якутии в понедельник, 7 декабря.

Уточняется, что на 09:00 (03:00 по московскому времени) в регионе погода в минус 50 градусов установилась на северо-востоке Якутии.

— В Усть-Мома похолодало до минус 45, в Верхоянске — до минус 49, в Усть-Нере и Оймяконе столбик термометра опустился до минус 50 градусов, — говорится в сообщении.

В Якутске синоптики прогнозируют небольшой снег, северный ветер до семи метров в секунду, температуру воздуха от минус 22 до минус 24 градусов.

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