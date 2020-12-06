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Синоптики рассказали россиянам о погоде на Новый год
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Синоптики рассказали россиянам о погоде на Новый год

Кирилл Николаев

Общество

Во второй половине декабря север европейской части России, центральные регионы, Приморье и тихоокеанское побережье окажутся во власти циклонов. Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщили на сайте «Метеовести».

По данным синоптиков, из-за циклона в этих регионах погода будет теплее обычного. Похолодание ожидается на юге Русской равнины, Урале и в большей части Дальнего Востока. В Сибири средняя температура в период новогодних праздников может оказаться на пять и более градусов ниже нормы.

Синоптики отметили, что антициклон покинет Центральную Россию во второй декаде декабря. Циклоны принесут неустойчивый температурный режим. Похолодания будут сменяться волнами тепла, одна из которых как раз ожидается под Новый год.

Ранее стало известно, что атмосферное давление в Москве приблизилось к рекордным показателям. По данным синоптиков, атмосферное давление в столице 6 декабря составило 767,7 миллиметра ртутного столба. Показатель будет расти и на следующей неделе. Метеозависимым людям посоветовали избегать физических нагрузок.

Читайте также: Прогноз погоды на неделю в Москве: синоптики пообещали сухой мороз и низкое давление

погода в РоссиисиноптикиНовый год
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