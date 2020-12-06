Прогноз погоды на неделю в Москве: синоптики пообещали сухой мороз и низкое давление

Фото: Анна Быкова

На следующей неделе в Москве ожидается сухая, безоблачная и в меру морозная погода. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев.

Сегодня в столице облачно с прояснениями. Температура днем минус 4, ночью — минус 11. Такую погоду создает антициклон.

— В нашем районе остается влияние антициклона. Погода на следующей неделе похожая на сегодняшнюю, — сказал Киктев.

По данным Гидрометцентра, с 7 по 12 декабря дневные температуры достаточно стабильные и колеблются между минус 5 и минус 6 градусами. Ночью — минус 10...минус 11.

— Полноценные морозы — это не будущее, а настоящее. Я вчера был за городом. Там морозы — уже реальность. По области уже минус 10 и даже ниже, — отметил метеоролог.

Следующие шесть дней погода достаточно солнечная. Ожидается небольшая облачность с прояснениями.

— Каких-то заметных осадков не видно. Погода в ближайшие пять дней будет, как сегодня, достаточно морозная, облаков немного, — добавил Киктев.

Давление начнет плавно снижаться с 762 мм ртутного столба в понедельник (7 декабря) до 753-х в субботу (12 декабря).

Читайте также: Синоптик пообещал москвичам погоду «как у классика»