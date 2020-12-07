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Прием заявок на участие в треке «Московского акселератора» стартовал в столице
Фото: freepik.com

Прием заявок на участие в треке «Московского акселератора» стартовал в столице

Юлия Ямпольская

Город

Прием заявок на участие в треке EngineeringTech «Московского акселератора» начался в столице. Он будет посвящен передовым подходам к разработке и внедрению ИТ-продуктов в области промышленного инжиниринга.

Как отметил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, в течение 10 недель для участников программы, которых отберет экспертное жюри, пройдут встречи с опытными специалистами и лидерами отрасли, также состоятся коуч-сессии и воркшопы.

— В рамках программы участники смогут оптимизировать бизнес-процессы, увеличить выручку, выйти на самоокупаемость и ускорить вывод своих продуктов на рынок, — уточнил Алексей Фурсин.

Кроме того, генеральный директор акционерного общества «Национальная инжиниринговая корпорация» Алексей Трошин рассказал об уникальном инструменте для управления жизненным циклом строительно-инвестиционных проектов, который создала его компания.

— Наша компания разработала национальную инжиниринговую платформу (НИП). Она увязывает в единую архитектуру множество решений — собственные разработки нашей компании, других отечественных и зарубежных поставщиков — и позволяет бесшовно связывать в единую архитектуру любое количество продуктов, — цитирует Трошина официальный сайт мэра Москвы.

К участию в треке приглашаются высокотехнологичные стартапы и компании из области строительных технологий в таких направлениях, как «Цифровые решения в промышленном инжиниринге», «Цифровой мониторинг», «Цифровой документооборот и управление инженерными данными».

Заявки принимают до 7 февраля на сайте трека.

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