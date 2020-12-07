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Несырьевой столичный экспорт вырос в два раза за первые девять месяцев 2020 года
/ Фото: «Вечерняя Москва»

Несырьевой столичный экспорт вырос в два раза за первые девять месяцев 2020 года

Юлия Ямпольская

Город

Несырьевой экспорт Москвы в Европу увеличился в два раза за первые девять месяцев 2020 года. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, экспорт в европейские страны составил 15,3 миллиарда долларов. По результатам аналогичного периода 2019 года он был равен 7,8 миллиарда долларов.

— Среди растущих позиций можно выделить электронные интегральные схемы — экспорт вырос почти в два раза, до 2,74 миллиона долларов, фармацевтическую продукцию — почти в 18 раз, до 1,17 миллиона долларов, косметику — в три раза, до 0,67 миллиона долларов, — уточнил Владимир Ефимов.

В период с января по сентябрь 2020 года объем экспорта на рынки Северной Европы увеличился на 9,1 процента и составил 615,86 миллиона долларов. Главными рынками сбыта в данном направлении стала Дания, ее рост составил 51,1 процента, а также Норвегия — 16,8 процента.

Как рассказал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, экспорт в страны Прибалтики также вырос.

— Так, объем экспорта в Латвию вырос на 31,5 процента и составил 79,15 миллиона долларов, в Эстонию поставки выросли на 418,3 процента и составили 151,18 миллиона долларов, — цитирует Александра Прохорова официальный сайт мэра Москвы.

Ведущую роль в увеличении экспорта из столицы в Латвию сыграла фармацевтическая и косметическая отрасли. Так, экспорт столичной фармацевтической продукции вырос на 57,12 процента, экспорт средств для макияжа и ухода за кожей — на 31,3 процента.

Для того, чтобы реализовать успешный выход на экспорт, компания должна провести тщательную работу по исследованию конъюнктуры интересующих рынков сбыта, а также понять потребности иностранного рынка, узнать внутреннее законодательство стран и разобраться в вопросах сертификации и логистики.

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