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«Мы много времени провели вместе»: Чиповская прокомментировала слухи о романе с Козловским
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

«Мы много времени провели вместе»: Чиповская прокомментировала слухи о романе с Козловским

Анастасия Колоскова

Звезды

Актриса театра и кино Анна Чиповская стала героиней очередного выпуска YouTube-шоу PEOPLETALK TV «Люди говорят». Гостья программы прокомментировала слухи о романе с актером Данилой Козловским, который ей приписали многие поклонники.

Домыслы об отношениях между актерами появились после их совместных съемок в фильмах «Шпион» и «Все началось в Харбине».

— Мы много времени провели вместе, но романа не было. Даня ассоциируется у меня с картинной галереей. Когда он видит что-то красивое или потрясающее, то очень бурно реагирует, — заявила Чиповская во время эфира шоу.

Актриса охарактеризовала партнера по съемкам как джентльмена, который хорошо целуется.

Стоит отметить, что Анна Чиповская не любит распространяться о подробностях своей личной жизни. Тем не менее 33-летняя звезда сериала «Оттепель» подтвердила, что уже более трех лет состоит в романтических отношениях с 31-летним актером Дмитрием Ендальцевым. По словам Анны, им очень комфортно вместе.

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