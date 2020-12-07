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Ляйсан Утяшева показала редкое семейное видео с мужем и детьми возле елки
Павел Воля и Ляйсан Утяшева женаты восемь лет / Фото: instagram.com/liasanutiasheva/

Ляйсан Утяшева показала редкое семейное видео с мужем и детьми возле елки

Юлия Курганова

Звезды

Телеведущая Ляйсан Утяшева на своей странице в социальной сети опубликовала редкое семейное видео вместе с детьми и супругом Павлом Волей. В нем сын Роберт и дочка София наряжают елку к Новому году.

В ролике наследники пары весело танцуют возле праздничного дерева с папой.

Бывшая гимнастка призналась, что в этом году разрешила детям самим нарядить елку, чтобы они прочувствовали свободу самовыражения.

— Я заметила, когда даешь детям Воли волю, они раскрываются на максимум. Мы с Пашей не мешали вообще от слова вообще, только достали все самое тяжелое и ушли в тень, — написала под видео Утяшева в Instagram.

Поклонники звездной семьи умилились трогательным роликом и одарили их комплиментами.

«Такие счастливые»; «Ваша семья классная»; «Я просто восхищаюсь вами»; «Какие же вы клевые! Обожаю вас!» — оставили комментарии пользователи.

Напомним, что Ляйсан Утяшева и Павел Воля счастливы в браке уже 8 лет. Звездная пара воспитывает двоих детей: 7-летнего Роберта и 5-летнюю Софию.

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Павел ВоляЛяйсан Утяшевадети
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