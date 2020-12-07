Неизвестные напали на мужчину с баллончиком и отобрали у него свитер на юге Москвы
Россия, Москва, Балаклавский проспект, 12к1 Карта всех событий
Двое неизвестных напали на жителя столицы и распылили на него жидкость из баллончика при покупке свитера на юге Москвы. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщили в пресс-службе МВД России по городу.
Уточняется, что инцидент произошел по адресу Балаклавский проспект, дом 12, корпус 1.
Пострадавший встретился с покупателями для того, чтобы продать им вещь. После того, как злоумышленники распылили жидкость из баллончика на потерпевшего, они украли у него свитер.
Добавляется, что материальный ущерб составил примерно шесть тысяч рублей.
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