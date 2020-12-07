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Около 70 километров водопроводов построят в Новой Москве в 2021-2023 годах
/ Фото: Александр Авилов/ АГН «Москва»

Около 70 километров водопроводов построят в Новой Москве в 2021-2023 годах

Юлия Ямпольская

Город

Столичный бюджет профинансирует строительство около 70 километров водопроводов в Новой Москве. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он отметил, что система водоснабжения ТиНАО получит дальнейшее развития в течение трех лет.

— Благодаря реализации городской Адресной инвестиционной программы в ТиНАО запланировано строительство 66 километров новых водоводов, — цитирует Владимира Жидкина агентство городских новостей «Москва».

Также стало известно, что одновременно с водоводами построят 11 распределительных станций. Они появятся в таких поселениях, как Марушкинское, Кокошкинское, Воскресенское, Рязановское, Десеновское, Сосенское и Краснопахорское.

Владимир Жидкин уточнил, что по поручению мэра столицы Сергея Собянина строительный комплекс города уделяет приоритетное внимание созданию в Новой Москве современной инженерной инфраструктуры. К концу этого года общие инвестиции городского бюджета и девелоперов в развитие инженерной инфраструктуры в ТиНАО достигнут 90 миллиардов рублей с июля 2012 года.

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водопроводТиНАОстроительство
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