Продукцию технополиса «Москва» поставили в 45 регионов России для борьбы с COVID-19

Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Россия, Москва, Волгоградский проспект, 42 Карта всех событий

Более восьми тысяч единиц товара для борьбы с пандемией коронавируса поставили предприятия особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в 45 регионов России. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, порядка 40 процентов от общего объема поставок приходится на Москву.

— В период временных ограничений компании особой экономической зоны «Технополис Москва» нарастили объемы производства медицинских изделий и оборудования в среднем на 50 процентов, а также оперативно перепрофилировали мощности под выпуск товаров для борьбы с пандемией, — цитирует Владимира Ефимова официальный сайт мэра Москвы.

Отмечается, что продукцию применяют в таких учреждениях, как школы, больницы, федеральные ведомства и вузы.

Как рассказал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, с начала весны 2020 года компании на территории ОЭЗ нарастили объем выпускаемой продукции.

— Так, один из резидентов технополиса, производитель пульсоксиметров и шприцевых дозаторов, увеличил мощности более чем в два раза и в этом году поставил свыше 4,5 тысячи этих медицинских изделий в 34 региона страны, 15 процентов от общего числа изделий поступило в московские медицинские учреждения, — уточнил Александр Прохоров.

Также среди продукции выделяют корпуса для санитайзеров, аппаратов искусственной вентиляции легких, комплектующих и расходных материалов к ним, дезинфицирующей и стерилизующей техники, электронных проходных, систем медицинского газоснабжения и аспираторов.

Как отметил генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев, некоторые предприятия специально перепрофилировали часть производства для обеспечения потребностей России.

Читайте также: Восемь столичных технопарков вошли в рейтинг лучших в России