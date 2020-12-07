Российская пенсионерка лишилась 1,5 миллиона рублей на интернет-инвестициях

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Пожилая женщина лишилась крупной суммы денег после того, как решила заняться инвестициями в интернете. Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД России по Приморскому краю в понедельник, 7 декабря.

Отмечается, что в полицию обратилась 68-летняя жительница поселка Штыково. Она рассказала, что увидела в Сети информацию о возможности получения дохода от инвестиций банка. Заявительница позвонила по указанному телефону. Затем, следуя указаниям злоумышленника, она установила на свой компьютер специальную программу.

Далее женщина открыла на свое имя электронный кошелек, к которому мошенник также получил доступ. Пострадавшая переводила на счет различные суммы, а мошенник распоряжался ее деньгами. Ущерб составил 1,5 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», добавили в ведомстве.

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