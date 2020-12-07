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Объект пищевой промышленности появится в поселении Щаповское в ТиНАО
/ Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Объект пищевой промышленности появится в поселении Щаповское в ТиНАО

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, поселение Щаповское Карта всех событий

В поселении Щаповское в Новой Москве построят объект пищевой промышленности для реализации на аукционе. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она уточнила, что участок площадью 2,32 гектара, где расположится будущий объект, на данный момент свободен от застроек.

— Наш город стремительно развивается и важно, чтобы появлялись не только жилые кварталы, объекты для досуга и отдыха, но и высокотехнологичные производственные предприятия, отвечающие всем современным тенденциям, подобные комплексы обеспечивает рабочими местами профильных специалистов, — рассказала Княжевская.

Общая площадь объекта составит 16 704 квадратных метра, этажность здания — четыре этажа.

Подобный производственный объект cможет обеспечить рабочими местами 550 жителей. Транспортная доступность территории проходит через Ознобишинский проезд, который обеспечивает выход на Варшавское шоссе.

Уточняется, что общественные обсуждения по данному проекту проходят с 30 ноября по 13 декабря. Задать вопросы консультантам и внести пожелания можно на сайте проекта «Активный гражданин» в разделе «Общественные обсуждения».

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