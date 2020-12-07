Штатный двигатель для Су-57 создадут в 2022 году

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Работы по созданию двигателя второго этапа для российского истребителя пятого поколения Су-57 завершатся в 2022 году. Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в понедельник, 7 декабря.

По его словам, специалисты уже изготовили несколько опытных образцов нового двигателя.

— Идет доводка его узлов и систем. И я надеюсь, что где-то в 2022 году двигатели уже будут готовы, «поставлены на крыло», и в течение нескольких лет мы запустим их серийное производство, — пояснил Чемезов.

Он уточнил, что российская армия уже получила десять машин для пробной эксплуатации. До конца года также будет готов первый истребитель пятого поколения с двигателем первого этапа, передает РИА Новости.

Напомним, Су-57 — российский истребитель пятого поколения. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые воздушное судно было поднято в воздух десять лет назад.

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