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Россиян предупредили о резком скачке цен на говядину
Фото: pixabay.com

Россиян предупредили о резком скачке цен на говядину

Виктория Родимкина

Потребление

Отмена тарифных квот на импортную говядину с января 2022 года в России может привести к резкому росту цен на мясо. Об этом заявили в Национальном союзе мясопереработчиков (НСМ).

Уточняется, что цены на говядину могут подняться более чем на треть. При этом подорожание коснется и широкого ассортимента мясной продукции, в частности детского питания, социального питания и колбасы.

В организации рассказали, что в последнее время говядина уже выросла в цене. Только за этот год производственные цены увеличились на 17,5 процента, сообщает РБК.

Подорожание производители связывают с падением курса российской валюты. Так как собственное производство в России растет медленно, продукцию приходится завозить, что подразумевает дополнительные траты.

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ценыговядинакрасное мясо
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