Эксперт Минсельхоза назвал продукты, которые подешевеют в следующем году

Руководитель Центра агроаналитики при Министерстве сельского хозяйства РФ Дмитрий Авельцов назвал продукты, которые подешевеют в следующем году.

Он отметил, что цены производителей хлеба и хлебобулочных изделий за год выросли на 4-6 процентов, а в рознице — на 9 процентов. Подорожало и оборудование для производства хлеба. Поэтому в следующем году, по словам специалиста, ожидается снижение давления зерновой составляющей на розничные цены хлеба.

Также Авельцов спрогнозировал падение стоимости подсолнечного масла. По его оценке, основной рост цен на масло уже закончился, и дальше многое будет от предстоящейпогоды будет в Южной Америке для сева сои.

Эксперт добавил, что рост цен на молочные продукты по сравнению с прошлым годом останется в рамках инфляции. Но существенного подорожания молока не предвидится.

Кроме того, он сообщил, что не ожидается роста цен на сахар и мороженую рыбу. В ближайшее время сохранится временное снижение цен на мясо птицы и свинину.

Однако в преддверии новогодних праздников цены на овощи, фрукты,рыбу, мясные продукты, сыр, яйца, масло и другие продукты для праздничного стола вырастут примерно на 10 процентов. Но позже они вернутся на прежний уровень, пишет «Российская газета».

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