Подорожают еще больше: какие продукты взлетят в цене после Нового года

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Приближается Новый год, и многие россияне уже начинают готовиться предстоящим праздникам. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертом и выяснила, во сколько обойдется новогодний стол и какими товарами стоит запастись заранее.

Экономист Леонид Холод заметил, что новогодний ажиотаж всегда сказывается на росте цен на продукты: традиционно дорожают алкоголь, сырокопченые колбасы и другие товары, характерные для праздничного стола:

— Обычные продукты вроде картошки, свеклы и других овощей, используемых для приготовления салатов, серьезно не подорожают. Они и так стабильно потребляются, потому дополнительный спрос окажется незначительным. Вероятнее всего, влияние на рост цен окажут именно сезонные факторы: те же помидоры у нас зимой не растут, а привезенные издалека, разумеется, дороже.

Сильнее, чем обычно, подорожает красная икра. Связано это будет не только с повышенным спросом, но и с тем, что в этом году был недолов рыбы, соответственно, и икры оказалось меньше.

— Также подрастут цены на поросят, гусей, утку — то, что любят подавать на Новый год целиком в запеченном или тушеном виде. Но такое происходит каждый год. То же и с алкоголем: шампанское — обязательный атрибут зимнего праздника, на который ежегодно наблюдается ажиотажный спрос. Были времена, когда шампаноделы даже отчитывались о том, сколько дополнительных бутылок они поставили, чтобы успокоить людей и объяснить, что перебоев не будет, — вспомнил Холод.

Традиционно, когда инфляция невысокая, а доходы населения увеличиваются, цены на ряд праздничных товаров растут на 10–15 процентов, а иногда и на 30–40 в зависимости от того, насколько высоким оказался дополнительный спрос.

— Сейчас более сложная ситуация. С одной стороны, в этом году, да и последние несколько лет доходы россиян падали, соответственно, и дополнительный спрос будет меньше привычного. С другой — у нас отложенная инфляция издержек, так что предсказывать сложно. Вполне возможно, кстати, что торговцы будут пользоваться новогодним спросом, чтобы реализовать свои чаяния, повысив и не опустив затем цены. Правда, не факт, что у них это получится. Как правило, после праздников наступает рыночное затишье, и товары надо как-то продавать. Рост цен может просто не принять покупатель, — отметил эксперт.

Повлиять на спрос может также закрытие ресторанов и запрет на проведение массовых мероприятий. Люди будут отмечать Новый год дома, самостоятельно собирать новогодний стол. Впрочем, по мнению Холода, в связи с этим цены вырастут только на доли процентов.

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