«Аня очень творческая»: Савичева похвасталась талантами дочери

Фото: Камиль Айсин, «Вечерняя Москва»

Певица Юлия Савичева, став гостьей передачи «Когда все дома» на телеканале «Россия 1», рассказала о творческих способностях своей трехлетней дочери, которая живет вместе с бабушкой по папиной линии в Португалии.

По словам 33-летней выпускницы «Фабрики звезд», ей нечасто приходится видеться с дочерью, особенно сейчас, в условиях пандемии. Она признается, что, несмотря на ежедневные телефонные разговоры, очень страдает из-за такой длительной разлуки с малышкой.

— Ане передался талант деда Бори. Он был художником, его картины у нас висят в доме. Дочь ужасно любит рисовать. Для ее трех лет — это удивительно. Аня очень творческая, она в савичевскую породу. Любовь к книгам у нее от папы — моего супруга. Свекровь занимается с Аней. Дочь уже знает все буквы алфавита, — похвасталась певица достижениями дочери.

Несколько дней назад Савичева разместила пост в своем Instagram-аккаунте, где поразмышляла о выборе кружков для своей одаренной дочери. Она задала подписчикам вопрос, стоит ли «нагружать ребенка, ведь детство мимолетно».

Поклонники с готовностью ответили на вопрос звезды.

«Лучше спросить у ребенка. Если Аня захочет, то пусть выберет сама, какой кружок ей больше нравится, и ходит. Если нет, то нет»; «Вы знаете, Юля, у меня было самое лучшее детство — беззаботное, счастливое. Не было кружков и секций, но я выросла, получила образование и добилась определенных успехов. Не лишайте ребенка детства, не уподобляйтесь мамам, которые с трех месяцев начинают «развивать» ребенка»; «Пусть ребенок побудет в детстве, еще всю жизнь работать надо будет», — посоветовали фолловеры звезде.

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