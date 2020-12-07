Сотрудники ГИБДД в Москве задержали пьяного нарушителя ПДД

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Сотрудники ГИБДД на одной из улиц на юго-востоке столицы задержали водителя легковой автомашины, который нарушил правила ПДД и не реагировал на требования сотрудников правоохранительных органов. Об этом в понедельник, 7 декабря, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что мужчина с признаками алкогольного опьянения пытался скрыться от полиции и своими действиями создавал угрозу другим гражданам и транспортным средствам. В ходе организованного преследования автомобиль нарушителя был остановлен и заблокирован.

Мужчину доставили в полицию, где на него оформили материалы об административном правонарушении. Огнестрельное оружие сотрудниками не применялось, пострадавших в результате инцидента не было.

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