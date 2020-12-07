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Полиция в столичном метро задержала приезжего, подозреваемого в хранении боеприпасов
Фото: Пресс-служба УВД на Московском метрополитене

Полиция в столичном метро задержала приезжего, подозреваемого в хранении боеприпасов

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Филёвская линия, метро Киевская Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнего приезжего, подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

Уточняется, что на станции метро «Киевская» Филевской линии обнаружили молодого человека, у которого в сумке нашли 11 предметов, схожих с патронами калибра 7,62 миллиметра.

По результатам проведенного исследования стало известно, что 10 изъятых патронов относятся к категории боеприпасов и предназначены для стрельбы, один патрон — учебный.

Сообщается, что задержанный нашел патроны на полигоне одной из воинских частей в Московской области.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).

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Метрообнаружение боеприпасовМосква
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